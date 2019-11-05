***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.11.2019 11:43
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş.Fiyat Tespit Raporu Görüşü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796544
BIST
13:23100.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,27
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
13:235,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7510
En Düşük
5,7179
13:236,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
13:23277,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 277,92
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,89
|27.788.107
|% 16,87
|
|QNBFL
|36,10
|5.316.093
|% 14,82
|
|BJKAS
|2,03
|108.535.155
|% 13,41
|
|DITAS
|9,23
|5.857.675
|% 12,84
|
|SANKO
|4,53
|15.079.735
|% 8,89
|
|DOKTA
|31,20
|199.622
|% -14,52
|
|TKURU
|8,63
|217.623
|% -9,92
|
|DENIZ
|21,50
|3.253.453
|% -6,52
|
|BMELK
|1,59
|123.640
|% -6,47
|
|OSMEN
|1,69
|12.915
|% -5,59
|
|THYAO
|11,89
|467.784.457
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,24
|240.790.328
|% -0,44
|
|EREGL
|6,84
|182.288.934
|% 2,24
|
|GARAN
|9,49
|161.335.011
|% 0,21
|
|FENER
|17,31
|139.194.115
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,24
|240.790.328
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,69
|98.709.487
|% 6,29
|
|BJKAS
|2,03
|108.535.155
|% 13,41
|
|THYAO
|11,89
|467.784.457
|% 0,51
|
|PETKM
|3,53
|138.696.547
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4252
|% 0,26
|
|Frank
|5,7762
|5,8110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5273
|1,5350
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-4,30
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|3,56
|
|Yarım
|885
|908
|1,72
|
|Çeyrek
|444
|454
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,66
|