***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2019 10:27
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,89-3,94 fiyat aralığından
160 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 16/10/2019 tarihi itibariyle %17,48 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/10/2019 160 160 4.150.166 4.150.326 % 17,47 % 17,47 % 17,48 % 17,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793616
BIST
12:2394.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 190,73
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.401
En Düşük
93.980
12:235,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
12:236,5511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5511
En Düşük
6,5147
12:23281,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 281,50
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18