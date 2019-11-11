***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2019 10:12
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,97-4,10 fiyat aralığından
26740 adet alım, 31782 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 08/11/2019 tarihi itibariyle %16,83 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/11/2019 26.740 31.782 5.042 4.001.560 3.996.518 % 16,85 % 16,85 % 16,83 % 16,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797886
BIST
16:23103.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 452,35
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:235,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,7710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:236,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:23271,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,88
|Açılış
|: 271,22
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.367.656
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,74
|3.056.140
|% -7,88
|
|MNDRS
|0,85
|32.301.532
|% -7,61
|
|FONET
|3,15
|14.049.652
|% -6,80
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|ASELS
|18,82
|309.412.171
|% -0,48
|
|GARAN
|9,86
|267.675.406
|% 0,72
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|137.338.933
|% -0,43
|
|HALKB
|5,82
|245.675.868
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,83
|
|Frank
|5,7834
|5,8183
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5339
|1,5416
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|2,66
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,46
|
Seans Raporu
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 591, 87 artarak (% 0.46 ) 128, 205
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16:32XU100
Endeks 103, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 015.00 milyon TL de
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16:32BOSSA
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 530, 109 adet işlem
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16:31BSOKE
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 217, 370 adet işlem
-
16:29DOAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 374, 373 adet işlem