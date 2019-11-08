***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2019Karar Sayısı12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 08/11/2019KARAR SAYISI : 2019/12SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1.sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Korhan KURDOĞLU Elmas Melih ARAZ Z.Murat DEMİRELYönetim Kurulu Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Krl.ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797558BIST