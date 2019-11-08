***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.11.2019 15:41
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 08/11/2019
KARAR SAYISI : 2019/12
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1.sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Korhan KURDOĞLU Elmas Melih ARAZ Z.Murat DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Krl.Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797558
BIST