***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2019 16:30
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,89-3,96 fiyat aralığından
10748 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 08/10/2019 tarihi itibariyle %17,37 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/10/2019 10.748 10.748 4.115.176 4.125.924 % 17,33 % 17,33 % 17,37 % 17,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791848
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
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|Açılış
|: 102.147
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|Önceki Kapanış
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102.603
En Düşük
99.623
18:055,8693
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,8580
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4441
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,4300
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|Önceki Kapanış
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6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,30
En Yüksek
|Değişim
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|| 2,05
|Açılış
|: 284,30
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
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284,95
En Düşük
281,62