***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2019 17:51
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,91-3,98 fiyat aralığından
1464 adet alım, 30000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 11/10/2019 tarihi itibariyle %17,22 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/10/2019 1.464 30.000 28.536 4.119.103 4.090.567 % 17,34 % 17,34 % 17,22 % 17,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793084
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
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|| -5.046,43
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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98.074
En Düşük
93.382
18:055,9265
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5362
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5528
En Düşük
6,4933
18:05284,42
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|Açılış
|: 284,42
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|Önceki Kapanış
|: 281,65
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285,62
En Düşük
281,12