***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2019 17:25
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,87-4,05 fiyat aralığından
16079 adet alım,270 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 14/10/2019 tarihi itibariyle %17,29 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2019 16.079 270 15.809 4.091.067 4.106.876 % 17,23 % 17,23 % 17,29 % 17,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793345
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
94.790
18:055,8857
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,8950
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|Önceki Kapanış
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5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4952
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,45
En Yüksek
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|Açılış
|: 280,45
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
279,87