***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.10.2019 16:30
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,93-3,98 fiyat aralığından
24 adet alım, 1200 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 23/10/2019 tarihi itibariyle %17,48 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/10/2019 24 1.200 1.176 4.151.731 4.150.555 % 17,48 % 17,48 % 17,48 % 17,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794535
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05278,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,03
|Açılış
|: 278,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3711
|7,4081
|% -0,17
|
|Frank
|5,7825
|5,8174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|7,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,94
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,06
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,20
|
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