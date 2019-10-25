***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2019 17:27
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,93-3,96 fiyat aralığından
1871 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 24/10/2019 tarihi itibariyle %17,48 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/10/2019 1.871 1.871 4.150.543 4.152.414 % 17,48 % 17,48 % 17,48 % 17,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794839
BIST
17:29100.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,38
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:295,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:296,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:29280,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,32
|Açılış
|: 280,13
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,75
|12.883.207
|% 18,50
|
|KLMSN
|11,79
|17.526.584
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,66
|21.908.011
|% 12,62
|
|SEYKM
|4,50
|57.051
|% -6,25
|
|KRONT
|8,66
|3.375.978
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|GEDIK
|4,94
|3.413.871
|% -4,63
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ASELS
|18,67
|446.754.583
|% 2,75
|
|GARAN
|9,52
|391.868.225
|% -1,86
|
|AKBNK
|7,14
|193.447.697
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,50
|192.830.322
|% 1,20
|
|IHLGM
|0,79
|101.122.642
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.509.754
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|163.754.271
|% -0,89
|
|THYAO
|11,94
|799.704.883
|% 1,10
|
|ISFIN
|2,47
|159.251.518
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3673
|7,4043
|% -0,28
|
|Frank
|5,7790
|5,8139
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,80
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,69
|