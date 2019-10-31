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***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.10.2019 17:10
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***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

30/10/2019 tarihinde  Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,01-4,03 fiyat aralığından
13389 adet alım, 3052 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 30/10/2019 tarihi itibariyle %17,52 sınırına ulaşmıştır.
 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/10/2019 13.389 3.052 10.337 4.150.915 4.161.252 % 17,48 % 17,48 % 17,52 % 17,52




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795870


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 47,34 13.463.961 % 19,97  
MEPET 1,83 66.210.573 % 19,61  
AVTUR 1,65 37.460.617 % 19,57  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,98 5.288.490 % 12,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3795 7,4165 % 0,67  
Frank 5,7695 5,8043 % 0,56  
Riyal 1,5209 1,5286 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 16,11  
Altın Gr. 278 278 3,58  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,02 18,07 0,18  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,04  
B. Petrol 59,52 59,52 -0,72  
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