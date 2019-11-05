***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2019 10:48
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,86-3,95 fiyat aralığından
40783 adet alım, 3017 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 04/11/2019 tarihi itibariyle %17,55 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/11/2019 40.783 3.017 37.766 4.129.611 4.167.377 % 17,47 % 17,47 % 17,55 % 17,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796526
BIST
10:46102.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.291,22
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.526
En Düşük
101.812
10:465,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:466,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:46274,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,00
|Açılış
|: 274,66
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,94
|12.067.992
|% 19,52
|
|TGSAS
|3,50
|7.081.440
|% 10,41
|
|ASLAN
|31,92
|6.443.291
|% 9,32
|
|BUCIM
|5,28
|7.979.449
|% 7,10
|
|IZMDC
|3,67
|5.091.228
|% 5,76
|
|ODAS
|1,58
|58.525.920
|% -9,71
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,70
|16.823.631
|% -7,22
|
|ERBOS
|22,14
|7.400.017
|% -6,97
|
|DOBUR
|3,97
|5.315.349
|% -4,57
|
|THYAO
|12,13
|407.351.976
|% 1,59
|
|PETKM
|3,63
|122.329.878
|% 2,25
|
|GARAN
|9,67
|120.413.298
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,29
|66.835.624
|% 0,88
|
|ASELS
|18,81
|59.880.339
|% 1,07
|
|ODAS
|1,58
|58.525.920
|% -9,71
|
|PETKM
|3,63
|122.329.878
|% 2,25
|
|THYAO
|12,13
|407.351.976
|% 1,59
|
|KRDMD
|2,29
|66.835.624
|% 0,88
|
|BJKAS
|2,15
|34.423.226
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3638
|7,4007
|% -0,08
|
|Frank
|5,7647
|5,7994
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-4,61
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|0,46
|