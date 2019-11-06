***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2019 09:54
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,95-4,3 fiyat aralığından
11150 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 05/11/2019 tarihi itibariyle %17,50 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/11/2019 11.150 11.150 4.167.377 4.156.227 % 17,55 % 17,55 % 17,5 % 17,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796815
BIST
12:01100.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -25,78
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:015,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:016,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:01274,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,36
|22.939.376
|% 15,30
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.744.488
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,34
|223.795.139
|% 9,35
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|AFYON
|4,36
|12.966.636
|% -5,63
|
|DENIZ
|21,28
|1.682.221
|% -5,42
|
|ATAGY
|4,09
|52.958
|% -4,88
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|THYAO
|11,99
|456.720.101
|% 1,10
|
|BJKAS
|2,34
|223.795.139
|% 9,35
|
|ASELS
|18,55
|186.482.770
|% -1,80
|
|GSRAY
|1,78
|145.085.557
|% 3,49
|
|TTKOM
|6,41
|110.829.102
|% 2,56
|
|BJKAS
|2,34
|223.795.139
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,78
|145.085.557
|% 3,49
|
|THYAO
|11,99
|456.720.101
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,27
|82.437.127
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.744.488
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3931
|7,4302
|% 0,07
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5290
|1,5366
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|2,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,42
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.851
|-7,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,69
|
|Yarım
|877
|900
|-2,27
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,44
|62,44
|-0,52
|
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