***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2019 10:24
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,98-4,24 fiyat aralığından
33398 adet alım, 82538 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 06/11/2019 tarihi itibariyle %17,29 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/11/2019 33.398 82.538 49.140 4.156.598 4.107.458 % 17,5 % 17,5 % 17,29 % 17,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797133
BIST
10:33102.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.164,57
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.346
En Düşük
101.812
10:335,7466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0027
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:336,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:33274,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,54
|Açılış
|: 274,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,50
|5.769.422
|% 10,41
|
|VESTL
|10,97
|46.128.561
|% 5,08
|
|BRKSN
|2,06
|1.374.436
|% 4,04
|
|SALIX
|5,76
|403
|% 3,97
|
|ODAS
|1,59
|46.297.342
|% -9,14
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|DOKTA
|31,50
|10.709
|% -4,55
|
|GLBMD
|1,22
|232.321
|% -3,94
|
|KRGYO
|1,51
|281.083
|% -1,95
|
|TTKOM
|6,53
|51.838.968
|% 2,03
|
|ODAS
|1,59
|46.297.342
|% -9,14
|
|HALKB
|5,49
|33.750.302
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,24
|17.760.475
|% 0,81
|
|AKSEN
|2,72
|16.182.455
|% 0,37
|
|ODAS
|1,59
|46.297.342
|% -9,14
|
|BERA
|3,97
|11.697.312
|% 2,58
|
|AVOD
|1,65
|4.220.621
|% 1,23
|
|NATEN
|9,59
|10.445.607
|% 0,10
|
|DIRIT
|0,94
|890.237
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3492
|7,3860
|% -0,27
|
|Frank
|5,7559
|5,7906
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5260
|1,5336
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-5,42
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,78
|61,78
|0,04
|
Seans Raporu
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10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1447, 16 artarak (% 1.16 ) 126, 298
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ODAS, KRDMD
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