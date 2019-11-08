***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2019 10:00
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,06-4,27 fiyat aralığından
40900 adet alım, 158874 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 07/11/2019 tarihi itibariyle %16,81 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/11/2019 40.900 158.874 117.974 4.110.134 3.992.160 % 17,29 % 17,29 % 16,81 % 16,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797428
BIST
11:38103.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -181,00
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:385,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:386,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:38272,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,06
|Açılış
|: 272,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.836.544
|% 13,69
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|IZMDC
|4,02
|15.181.609
|% 7,77
|
|GYHOL
|6,40
|1.567.231
|% 6,14
|
|VERUS
|15,64
|20.447.991
|% -12,04
|
|BRSAN
|8,72
|7.914.962
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,43
|1.838.589
|% -8,28
|
|TIRE
|1,84
|21.947.747
|% -6,12
|
|CMENT
|12,53
|1.727.213
|% -4,79
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|ASELS
|19,05
|237.500.821
|% 0,58
|
|GARAN
|9,79
|167.999.713
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|122.758.403
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,04
|34.422.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7577
|5,7923
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|3,04
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:52VERUS
Yüzde -11.98 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 930 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, TSKB
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TCELL, THYAO
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 78 kaybederek (% -0.18 ) 99, 397
-
11:51
ICBCT, IZMDC, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında