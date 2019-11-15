***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2019 11:27
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,83-3,95 fiyat aralığından
107.884 adet alım,35.255 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 14/11/2019 tarihi itibariyle %17,22 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/11/2019 107.884 35.255 72.629 4.016.961 4.089.590 % 16,91 % 16,91 % 17,22 % 17,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799086
BIST
11:50104.734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 953,00
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:505,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:506,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:50271,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 271,82
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,68
|3.950.196
|% 13,83
|
|KLNMA
|42,96
|20.231.415
|% 11,41
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.883.917
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,58
|35.068.424
|% -3,73
|
|THYAO
|13,67
|448.593.366
|% 0,44
|
|GARAN
|9,81
|130.036.538
|% 0,72
|
|ASELS
|19,17
|115.727.936
|% 1,11
|
|KARSN
|1,35
|111.092.523
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.731.214
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.092.523
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|448.593.366
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.426.589
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.161.385
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.769.585
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3985
|7,4356
|% 0,24
|
|Frank
|5,8065
|5,8415
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
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