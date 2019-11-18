***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2019 09:39
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,90-4.06 fiyat aralığından
36.713 adet alım,43.582 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki paylarımız 15/11/2019 tarihi itibariyle %17,19 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/11/2019 36.713 43.582 -6.869 4.089.590 4.082.721 % 17,22 % 17,22 % 17,19 % 17,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799280
BIST
14:08106.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.357,88
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:085,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:086,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:08269,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,54
|Açılış
|: 269,33
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|88.036.378
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,04
|46.108.151
|% 19,73
|
|BTCIM
|3,30
|19.572.593
|% 17,02
|
|HUBVC
|9,42
|18.393.256
|% 13,49
|
|CMBTN
|34,48
|15.280.298
|% 13,42
|
|KLGYO
|2,94
|87.507.546
|% -8,41
|
|CRDFA
|1,94
|9.469.094
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.625.597
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.986.116
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.823.240
|% 1,61
|
|ASELS
|19,32
|278.702.993
|% 1,05
|
|PETKM
|3,72
|269.822.198
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,20
|204.983.728
|% -0,89
|
|THYAO
|14,08
|1.163.986.116
|% 2,85
|
|HURGZ
|1,27
|88.036.378
|% 19,81
|
|PETKM
|3,72
|269.822.198
|% 1,92
|
|KRDMD
|2,38
|164.018.958
|% 1,71
|
|TIRE
|2,30
|132.678.433
|% 10,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4240
|7,4612
|% 0,48
|
|Frank
|5,7765
|5,8113
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-8,02
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,06
|
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