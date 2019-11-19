***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2019 10:22
ım Bilgileri
Açıklamalar
18/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,89-3.94 fiyat aralığından
950 adet alım,1.300 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 18/11/2019 tarihi itibariyle %17,19 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/11/2019 950 1.300 -350 4.082.721 4.082.371 % 17,19 % 17,19 % 17,19 % 17,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799591
BIST
12:53106.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 73,99
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:535,7219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0176
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:536,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:53269,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -1,96
|Açılış
|: 269,70
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.800.524
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,02
|11.134.851
|% 11,36
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,75
|62.695.102
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,14
|25.848.254
|% -4,89
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|YKGYO
|2,19
|10.969.451
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.502.622
|% -3,66
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|ASELS
|19,58
|358.191.143
|% 1,56
|
|TUPRS
|126,30
|245.053.646
|% 2,02
|
|GARAN
|10,19
|183.819.596
|% 0,49
|
|PGSUS
|76,45
|175.534.532
|% -0,52
|
|HURGZ
|1,36
|131.664.688
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,39
|122.027.812
|% 2,21
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|2,35
|173.898.486
|% -1,26
|
|TSKB
|1,01
|50.237.918
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-7,66
|
|Yarım
|862
|884
|-3,71
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,53
|