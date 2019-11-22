***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2019 09:48
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,91-4.00 fiyat aralığından11.199 adet alım,1.867 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 21/11/2019 tarihi itibariyle %17,23 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/11/2019 11.199 1.867 9.332 4.082.421 4.091.753 % 17,19 % 17,19 % 17,23 % 17,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800037
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.094.770
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|15.980.191
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,08
|8.843.535
|% 9,75
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.583.122
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.131.318
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,25
|32.540.764
|% -4,13
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,77
|265.450.302
|% 0,15
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|GARAN
|10,29
|95.115.517
|% 0,78
|
|ASELS
|19,31
|89.123.751
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,45
|72.587.440
|% 5,84
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|DGKLB
|1,32
|28.097.703
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|77.374.432
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,49
|29.217.038
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3471
|7,3839
|% 0,18
|
|Frank
|5,7156
|5,7500
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5163
|1,5239
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,60
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|