***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 11:37
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,96-4,01 fiyat aralığından 48298 adet alım,23109 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 25/11/2019 tarihi itibariyle %17,33 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/11/2019 48.298 23.109 25.189 4.091.503 4.116.692 % 17,23 % 17,23 % 17,33 % 17,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800429
BIST
13:58105.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -26,28
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:585,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:586,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:58269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,55
|89.484.335
|% 14,00
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,21
|2.367.544
|% -11,60
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|TSGYO
|1,05
|2.506.046
|% -5,41
|
|THYAO
|13,61
|1.132.107.368
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,42
|323.807.271
|% 0,83
|
|EREGL
|7,85
|244.092.689
|% 1,82
|
|GARAN
|9,95
|240.392.328
|% 0,20
|
|ASELS
|18,76
|215.682.749
|% 0,21
|
|KRDMD
|2,42
|323.807.271
|% 0,83
|
|THYAO
|13,61
|1.132.107.368
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,47
|109.011.112
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,92
|125.862.842
|% 4,35
|
|PETKM
|3,64
|124.669.235
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3670
|7,4040
|% -0,23
|
|Frank
|5,7406
|5,7752
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|