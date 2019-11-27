***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2019 17:26
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,99-4,04 fiyat aralığından 5829 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 26/11/2019 tarihi itibariyle %17,31 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/11/2019 5.829 5.829 4.116.693 4.110.864 % 17,33 % 17,33 % 17,31 % 17,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800663
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0193
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,42
|Açılış
|: 270,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,54
|23.066.154
|% 19,11
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,22
|166.555.240
|% 13,25
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.880.704
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.151.531
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.726.393
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|337.293.400
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.553.299
|% 0,00
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,47
|177.243.479
|% -0,68
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|KARSN
|1,41
|100.539.783
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4197
|7,4569
|% 0,42
|
|Frank
|5,7623
|5,7970
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5364
|1,5441
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,64
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,12
|