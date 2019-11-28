***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2019 17:11
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,98-4,00 fiyat aralığından 11461 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 27/11/2019 tarihi itibariyle %17,36 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/11/2019 11.461 11.461 4.110.864 4.122.325 % 17,31 % 17,31 % 17,36 % 17,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800832
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0101
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,41
|Açılış
|: 269,90
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,75
|58.990.874
|% 16,14
|
|SMART
|5,45
|187.261.262
|% 15,96
|
|ALCAR
|48,92
|22.289.865
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|ASELS
|18,80
|423.822.321
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.359
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4195
|7,4567
|% -0,20
|
|Frank
|5,7492
|5,7838
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,04
|
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