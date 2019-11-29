***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2019 14:31
an Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,96-3,98 fiyat aralığından 5154 adet alım, 5000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 28/11/2019 tarihi itibariyle %17,36 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2019 5.154 5.000 154 4.122.325 4.122.479 % 17,36 % 17,36 % 17,36 % 17,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800975
BIST
16:32106.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -359,73
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:325,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:326,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:32269,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,84
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|159.087.787
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|QNBFL
|62,30
|5.054.860
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,53
|20.310.281
|% -4,63
|
|NETAS
|12,63
|50.403.564
|% -3,81
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|DERAS
|2,86
|17.371.446
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|GARAN
|10,07
|319.447.127
|% -0,20
|
|EREGL
|7,99
|273.315.065
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|GSRAY
|1,91
|194.949.936
|% 4,37
|
|BJKAS
|2,91
|251.838.257
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,37
|211.658.221
|% -0,42
|
|BSOKE
|1,31
|104.638.665
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.028.839.136
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3962
|7,4333
|% -0,25
|
|Frank
|5,7269
|5,7614
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5302
|1,5379
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,39
|
|Yarım
|860
|883
|-1,15
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
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16:42XU100
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