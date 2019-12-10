***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2019 17:01
ım Bilgileri
Açıklamalar
09/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,01-4,02 fiyat aralığından 10000 adet alım, 4677 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 09/12/2019 tarihi itibariyle %17,40 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/12/2019 10.000 4.677 5.323 3.250.884 3.256.207 % 17,37 % 17,37 % 17,4 % 17,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802836
BIST
17:54108.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -684,64
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.062.093
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.073
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.307.342
|% 19,91
|
|AGYO
|2,00
|18.361.058
|% 17,65
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.216.544
|% -9,19
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|AFYON
|6,56
|484.893.701
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|432.646.111
|% 0,98
|
|ASELS
|19,35
|369.023.840
|% -1,02
|
|PGSUS
|78,05
|287.763.005
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,50
|255.192.756
|% -0,66
|
|AKENR
|1,08
|130.816.919
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.167.766
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|ODAS
|2,07
|174.028.949
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6160
|7,6542
|% 0,01
|
|Frank
|5,8568
|5,8921
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5418
|1,5496
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,00
|