***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2019 17:32
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,98-4,02 fiyat aralığından 26297 adet alım, 12500 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 11/12/2019 tarihi itibariyle %17,53 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/12/2019 38.797 12.500 26.297 4.137.251 4.163.548 % 17,42 % 17,42 % 17,45 % 17,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803217
BIST
17:59110.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 2.143,52
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
17:595,7723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0276
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
17:596,4235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0386
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
17:59272,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,11
|Açılış
|: 272,99
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,70
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,68
|6.127.618
|% 15,00
|
|SAFKR
|1,95
|1.830.001
|% 6,56
|
|EGCEY
|0,35
|19.373
|% 6,06
|
|IZFAS
|1,96
|844.149
|% 4,81
|
|HUBVC
|14,19
|3.490.013
|% 4,34
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|SMART
|6,41
|5.345.517
|% -8,30
|
|CEOEM
|8,09
|13.078.737
|% -7,96
|
|TMPOL
|5,06
|10.425.432
|% -6,47
|
|RTALB
|2,26
|12.075.329
|% -4,64
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5624
|7,6003
|% -0,97
|
|Frank
|5,8344
|5,8696
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5335
|1,5412
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,51
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,98
|