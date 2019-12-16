***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2019 14:27
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,00-4,60 fiyat aralığından 129389 adet alım, 219001 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 13/12/2019 tarihi itibariyle %17,12 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/12/2019 129.389 219.001 89.612 4.156.048 4.066.436 % 17,5 % 17,5 % 17,12 % 17,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803623
BIST
16:25111.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 694,09
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:255,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0330
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:256,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0561
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:25278,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,08
|Açılış
|: 278,06
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,16
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|16.964.822
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.557
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.681.022
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.050.345
|% 15,67
|
|ADANA
|8,52
|12.760.081
|% 14,06
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|955.688.280
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.117.812
|% 2,01
|
|ASELS
|19,52
|355.886.568
|% -0,15
|
|GARAN
|10,94
|286.086.575
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.557
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.117.812
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.165.179
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.586.557
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,44
|243.057.974
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,52
|129.415.834
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7841
|7,8231
|% 0,65
|
|Frank
|5,9247
|5,9604
|% 0,71
|
|Riyal
|1,5539
|1,5617
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,76
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,83
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,88
|
|Yarım
|885
|908
|7,20
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,20
|