***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.12.2019 15:49
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,3-5,3 fiyat aralığından 1 adet alım, 4226 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 16/12/2019 tarihi itibariyle %17,10 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/12/2019 1 4.226 4.225 4.066.436 4.062.211 % 17,12 % 17,12 % 17,1 % 17,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803897
BIST
16:10111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 278,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:105,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0321
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:106,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:10279,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,72
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|109.492.159
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|FLAP
|4,87
|173.156.562
|% 13,79
|
|UNYEC
|5,45
|26.796.427
|% 12,14
|
|BURVA
|6,91
|5.207.313
|% 11,45
|
|ATAGY
|4,56
|8.414.027
|% -13,96
|
|TSPOR
|2,41
|194.028.230
|% -13,00
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|GSRAY
|2,28
|147.591.025
|% -6,94
|
|THYAO
|13,98
|1.024.398.273
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|438.642.265
|% 2,30
|
|ASELS
|19,55
|310.628.563
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,35
|293.915.170
|% 1,52
|
|IEYHO
|0,54
|109.492.159
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.610.290
|% 14,81
|
|ALBRK
|1,34
|132.984.121
|% -0,74
|
|KRDMD
|2,51
|236.802.344
|% -0,79
|
|ISFIN
|3,35
|293.915.170
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7108
|7,7495
|% -0,91
|
|Frank
|5,9656
|6,0015
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5611
|1,5689
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,91
|
|Altın Gr.
|279
|280
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.851
|1.879
|11,00
|
|Tam
|1.843
|1.889
|10,11
|
|Yarım
|891
|914
|4,89
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,21
|