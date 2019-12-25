***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2019 08:39
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,05-4,09 fiyat aralığından 15017 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 23/12/2019 tarihi itibariyle %18,59 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/12/2019 15.017 15.017 4.399.136 4.414.153 % 18,52 % 18,52 % 18,59 % 18,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805077
BIST
11:12113.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,47
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:125,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:126,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:12286,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,78
|Açılış
|: 286,48
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,67
|1.024.907
|% 11,64
|
|QNBFB
|36,06
|30.364.968
|% 10,28
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|AKENR
|1,05
|7.551.384
|% -3,67
|
|DGKLB
|1,58
|14.632.764
|% -3,07
|
|THYAO
|13,99
|183.284.719
|% 0,00
|
|TMSN
|7,15
|131.822.185
|% 7,68
|
|ISFIN
|3,49
|120.413.330
|% 2,35
|
|PETKM
|3,74
|107.445.707
|% -0,53
|
|ASELS
|19,62
|90.970.823
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|90.428.673
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,45
|64.545.090
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|46.469.865
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,49
|120.413.330
|% 2,35
|
|PETKM
|3,74
|107.445.707
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6550
|7,6934
|% -0,23
|
|Frank
|6,0317
|6,0680
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5786
|1,5866
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|