***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2019 08:38
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,04-4,05 fiyat aralığından 7557 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 24/12/2019 tarihi itibariyle %18,62 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/12/2019 7.557 7.557 4.414.153 4.421.710 % 18,59 % 18,59 % 18,62 % 18,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805253
BIST
11:21114.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 844,20
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:215,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:216,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:21287,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,64
|Açılış
|: 287,17
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|GRNYO
|1,08
|5.699.031
|% -3,57
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|ASELS
|19,92
|251.889.855
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.200.942
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,53
|102.520.474
|% 2,98
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|TSKB
|1,17
|45.021.980
|% 2,63
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|ALBRK
|1,47
|49.575.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6890
|7,7276
|% 0,24
|
|Frank
|6,0344
|6,0707
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,37
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,39
|67,39
|0,19
|