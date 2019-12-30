***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2019 08:44
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,22-4,33 fiyat aralığından 26155 adet alım, 155 satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 26/12/2019 tarihi itibariyle %18,73 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/12/2019 26.155 155 26.000 4.421.710 4.447.710 % 18,62 % 18,62 % 18,73 % 18,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805688
BIST
13:38114.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.267,33
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:385,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0089
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:386,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:38289,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 289,19
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.447
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHYAY
|1,03
|78.698.500
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|760.228.705
|% 2,22
|
|ASELS
|20,16
|522.197.292
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHLAS
|0,93
|218.859.837
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|185.875.050
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7808
|7,8198
|% 0,18
|
|Frank
|6,0947
|6,1315
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5812
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,32
|