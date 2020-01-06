***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 08:59
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,49-4,52 fiyat aralığından 27453 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 02/01/2020 tarihi itibariyle %18,89 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/01/2020 27.453 27.453 4.458.577 4.486.030 % 18,77 % 18,77 % 18,89 % 18,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807649
BIST
11:32112.235
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -1.449,27
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
112.182
11:325,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:326,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6775
En Düşük
6,6574
11:32302,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 4,89
|Açılış
|: 302,46
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,50
|82.804.698
|% 11,31
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|TIRE
|4,75
|53.616.199
|% 6,74
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|PKENT
|112,00
|35.636
|% -11,60
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|KSTUR
|22,80
|2.736
|% -6,94
|
|ASELS
|22,20
|486.553.763
|% 1,93
|
|THYAO
|13,92
|404.165.310
|% -2,38
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|IPEKE
|9,16
|146.035.212
|% 3,04
|
|KOZAA
|10,88
|137.543.398
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,55
|110.901.303
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,78
|105.334.332
|% 1,14
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|KRDMD
|2,65
|114.318.016
|% -1,49
|
|IHLAS
|0,83
|29.301.288
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7892
|7,8282
|% 0,02
|
|Frank
|6,1294
|6,1664
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|25,10
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,42
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|1,32
|