***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.01.2020 08:51
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,56-4,58 fiyat aralığından 12000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 07/01/2020 tarihi itibariyle %19,29 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/01/2020 12.000 12.000 4.568.309 4.580.309 % 19,23 % 19,23 % 19,29 % 19,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809960
BIST
10:38115.416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 2.539,99
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:385,9094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:386,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:38294,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,85
|Açılış
|: 294,16
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,64
|13.205.545
|% 9,97
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|584.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,03
|390.894.960
|% 3,93
|
|ISGYO
|1,85
|179.988.406
|% 5,71
|
|HALKB
|6,24
|146.243.478
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|132.141.769
|% 2,16
|
|ASELS
|22,68
|109.791.281
|% 1,89
|
|ISGYO
|1,85
|179.988.406
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,63
|87.776.465
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|68.702.939
|% 2,16
|
|ODAS
|2,22
|89.402.882
|% 3,26
|
|KRDMD
|2,71
|98.006.168
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7327
|7,7714
|% 0,07
|
|Frank
|6,0530
|6,0895
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5733
|1,5812
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,38
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,06
|
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