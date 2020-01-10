***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2020 09:03
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,70-4,72 fiyat aralığından 34770 adet alım, 42512 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 08/01/2020 tarihi itibariyle %19,25 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/01/2020 34.770 42.512 7.742 4.580.309 4.572.567 % 19,29 % 19,29 % 19,25 % 19,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811584
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8820
En Düşük
5,8670
18:056,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|KFEIN
|11,08
|18.340.844
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DERAS
|4,00
|18.626.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,22
|13.613.166
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6716
|7,7101
|% 0,33
|
|Frank
|6,0199
|6,0562
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5631
|1,5709
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,78
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
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