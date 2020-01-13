***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2020 08:49
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,61-4,62 fiyat aralığından 11000 adet alım, işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 09/01/2020 tarihi itibariyle %19,20 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/01/2020 11.000 11.000 4.548.567 4.559.567 % 19,15 % 19,15 % 19,2 % 19,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811978
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0071
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8652
18:056,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5160
|
6,5432
En Düşük
6,5271
18:05293,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,24
|Açılış
|: 293,63
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
293,45
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6682
|% -0,27
|
|Frank
|6,0116
|6,0478
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5599
|1,5678
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-5,52
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
|
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