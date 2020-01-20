***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2020 18:41
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,07-4,10 fiyat aralığından 2500000 adet alım, 1200000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 16/01/2020 tarihi itibariyle %16,66 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/01/2020 2.500.000 1.200.000 1.300.000 2.657.753 3.957.753 % 11,19 % 11,19 % 16,66 % 16,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813623
BIST
18:05122.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.145,02
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
18:055,9164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0282
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9202
En Düşük
5,8870
18:056,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
18:05296,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,00
|Açılış
|: 296,86
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6677
|7,7061
|% 0,35
|
|Frank
|6,0820
|6,1186
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5723
|1,5802
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|4,03
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,48
|