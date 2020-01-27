***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.01.2020 18:43
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,00-4,23 fiyat aralığından 29500 adet alım, 2209500 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 23/01/2020 tarihi itibariyle %15,85 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/01/2020 29.500 2.209.500 2.180.000 5.943.340 3.763.340 % 25,02 % 25,02 % 15,85 % 15,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814656
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,28
|Açılış
|: 302,60
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7439
|7,7828
|% -0,04
|
|Frank
|6,1113
|6,1482
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5824
|1,5903
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|9,09
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,18
|58,18
|-1,71
|
Seans Raporu
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17:57XU100
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