***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.09.2019 17:25
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
27/09/2019
Satım
250
4.05
1,012.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789262
BIST
11:10104.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -315,50
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:105,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0445
|Açılış
|: 5,6740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6924
En Düşük
5,6420
11:106,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,2012
En Düşük
6,1495
11:10266,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,43
|Açılış
|: 266,83
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73