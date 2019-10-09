***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2019 16:29
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/09/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
08/10/2019
Alım
250
3.90
975.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791846
BIST
16:43100.653
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.206,08
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.549
16:435,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8496
En Düşük
5,8186
16:436,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4262
En Düşük
6,3744
16:43283,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 283,37
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,61
En Düşük
281,62