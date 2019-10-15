***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 17:24
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
14/10/2019
Alım
250
3.93
982.50
14/10/2019
Alım
250
3.88
970.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793342
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0412
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0444
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,10
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,87