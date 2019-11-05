***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.11.2019 10:47
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
04/11/2019
Alım
250
3.89
972.50
04/11/2019
Alım
250
3.92
980.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796525
BIST
10:4099.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -143,34
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.395
En Düşük
99.848
10:405,7247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0144
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7427
En Düşük
5,7179
10:406,3778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3662
10:40277,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,00
|Açılış
|: 277,35
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|35,12
|727.922
|% 11,70
|
|HATEK
|5,56
|11.459.636
|% 10,32
|
|GEDZA
|5,99
|2.077.344
|% 8,12
|
|GLBMD
|1,33
|860.019
|% 7,26
|
|SANKO
|4,42
|6.023.714
|% 6,25
|
|TKURU
|8,63
|52.013
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,90
|5.953
|% -9,86
|
|SEKUR
|3,35
|141.572
|% -7,20
|
|KLNMA
|51,70
|13.623.559
|% -5,14
|
|IZTAR
|5,45
|10.388
|% -4,55
|
|THYAO
|11,77
|141.877.424
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,22
|79.640.264
|% -1,33
|
|GARAN
|9,48
|75.785.564
|% 0,11
|
|PETKM
|3,53
|68.662.993
|% 0,57
|
|FENER
|17,32
|53.545.633
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,22
|79.640.264
|% -1,33
|
|PETKM
|3,53
|68.662.993
|% 0,57
|
|ISFIN
|2,64
|41.908.011
|% -1,49
|
|THYAO
|11,77
|141.877.424
|% -0,51
|
|HURGZ
|0,85
|10.258.279
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3626
|7,3995
|% -0,09
|
|Frank
|5,7672
|5,8019
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5227
|1,5303
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|