***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.11.2019 09:04
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
12/11/2019
Alım
1,250
3.86
4,825.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798561
BIST
11:50104.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 137,66
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:505,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:506,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:50270,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,55
|Açılış
|: 270,53
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,40
|11.861.614
|% 9,73
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.375
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|GARAN
|9,89
|156.440.917
|% 0,71
|
|PGSUS
|71,45
|136.856.584
|% 0,49
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|48.905.059
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.267.220
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3724
|7,4094
|% -0,43
|
|Frank
|5,7894
|5,8243
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|0,21
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-0,29
|
Seans Raporu
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12:06ARSAN
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12:03GLBMD
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