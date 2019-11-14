***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.11.2019 09:10
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
13/11/2019
Alım
1.250
3.83
4.787,50
13/11/2019
Satım
250
3.92
980.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798808
BIST
10:49104.596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -232,27
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:495,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0301
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:496,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:49271,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,84
|Açılış
|: 271,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,48
|27.425.771
|% 10,71
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|EUYO
|1,17
|7.245.895
|% 9,35
|
|PINSU
|2,23
|13.115.221
|% 9,31
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|DOKTA
|30,60
|2.485
|% -6,76
|
|OZGYO
|1,27
|18.220.402
|% -5,22
|
|THYAO
|13,57
|524.410.750
|% -0,88
|
|ASELS
|19,19
|159.009.170
|% -0,47
|
|PGSUS
|75,55
|133.229.863
|% -0,59
|
|KRDMD
|2,34
|125.356.113
|% -1,27
|
|GARAN
|9,88
|110.448.213
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,34
|125.356.113
|% -1,27
|
|THYAO
|13,57
|524.410.750
|% -0,88
|
|ISFIN
|2,71
|90.956.102
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,30
|31.620.245
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|75.742.869
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,32
|
|Frank
|5,8049
|5,8399
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|1,76
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
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|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,43
|
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