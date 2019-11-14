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***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

14.11.2019 09:10
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***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
    İşlem Tarihi
    İşlemin Niteliği   Alım - Satım
    İşleme Konu Payların Nominal  Tutarı (TL)
    İşlem Fiyatı (TL/Adet)
    İşlem Tutarı (TL)

    13/11/2019
    Alım
    1.250
    3.83
    4.787,50

    13/11/2019
    Satım
    250
    3.92
    980.00

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798808


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,48 27.425.771 % 10,71  
RYGYO 2,28 1.837.746 % 10,14  
EUYO 1,17 7.245.895 % 9,35  
PINSU 2,23 13.115.221 % 9,31  
KLNMA 36,00 11.137.871 % 7,33  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3782 7,4152 % 0,32  
Frank 5,8049 5,8399 % 0,45  
Riyal 1,5323 1,5400 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 1,76  
Altın Gr. 272 272 1,61  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,96 16,99 0,03  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,80 62,80 0,43  
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