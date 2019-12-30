***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2019 15:50
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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--
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2019 Yılsonu Değerlemesi
Rapor Tarihi
30/12/2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Adana/Ceyhan, Çanakkale ve Tekirdağ ilindeki gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805807
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,10
|Açılış
|: 289,53
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7760
|7,8150
|% 0,12
|
|Frank
|6,1154
|6,1523
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
|
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