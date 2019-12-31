***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2019 09:39
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Lüleburgaz Ata Corner Yıl Sonu Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.12.2019
Açıklamalar
30.12.2019 tarihinde yaptığımız KAP açıklaması ekinde yer alan Lüleburgaz Ata Corner Projesine ait düzeltilmiş değerleme raporu ekte sunulmuş olup, sözkonusu düzeltmenin projenin değerleme tutarına bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806041
BIST
12:17114.626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,82
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:175,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:176,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:17291,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,86
|Açılış
|: 291,60
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.533.470
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,00
|9.665.845
|% 12,36
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|27.906.486
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,30
|67.893.383
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|847.237.273
|% 0,84
|
|ASELS
|20,80
|472.138.596
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|HALKB
|5,97
|235.368.134
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|148.667.714
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,21
|89.100.349
|% -0,82
|
|IHYAY
|1,05
|77.330.170
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7947
|7,8338
|% 0,31
|
|Frank
|6,1196
|6,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,05
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,03
|