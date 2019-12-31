***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiLüleburgaz Ata Corner Yıl Sonu DeğerlemesiRapor Tarihi30.12.2019Açıklamalar30.12.2019 tarihinde yaptığımız KAP açıklaması ekinde yer alan Lüleburgaz Ata Corner Projesine ait düzeltilmiş değerleme raporu ekte sunulmuş olup, sözkonusu düzeltmenin projenin değerleme tutarına bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806041BIST