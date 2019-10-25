***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 18:14
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 13.273.774 2.385.990 0 42.028.855 0 42.028.855
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.385.990 -2.385.990 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.903.818 0 -2.903.818 0 -2.903.818
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 -2.903.818 0 39.125.037 0 39.125.037
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 1.727.311 0 43.756.166 0 43.756.166
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.727.311 -1.727.311 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.272.913 0 -7.272.913 0 -7.272.913
Dönem Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.272.913 0 36.483.253 0 36.483.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.923.065 1.281.309
Dönem Karı (Zararı)
-7.272.913 -2.903.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.272.913 -2.903.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.272.779 3.175.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 15.156 16.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.114 26.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 51.114 26.040
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.296.220 5.980.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -505.083 -2.688.664
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.801.303 8.669.582
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 400.580
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.748 -45.326
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,22 -84.266 -64.317
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 33.518 18.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
961.037 -3.203.111
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
961.037 -3.203.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.244.959 -1.572.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.693 -54.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.905 -8.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.212 -46.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.494 -29.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.494 -29.458
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 200.770 -2.252.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.026 222.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,26 69.321 15.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 56.705 207.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 13.204 30.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.446 40.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -216.446 40.697
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -113.710 71.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.275.302 398.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 4.275.302 398.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.244.825 -1.301.018
Alınan Faiz
678.240 2.582.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.345.852 -980.828
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 1.720.000 300.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.962.963 11.111.111
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.938.217 -12.391.939
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-90.598 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
14 -90.598 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.448.161 -9.747.943
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.013.408
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.013.408
Ödenen Faiz
7 -9.469.815 -6.615.531
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.654 -119.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.870.948 -9.447.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.870.948 -9.447.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.512.087 26.315.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.641.139 16.868.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.671.260 12.737.019
Finansal Yatırımlar
0 1.753.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.753.518
Ticari Alacaklar
39.029 5.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 39.029 2.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 3.212
Diğer Alacaklar
23.394 16.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.394 16.900
Peşin Ödenmiş Giderler
211.432 412.202
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 211.432 412.202
ARA TOPLAM
3.945.115 14.924.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.945.115 14.924.975
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 83.232.483 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
17.927 33.083
Mobilya ve Demirbaşlar
12 14.057 21.887
Özel Maliyetler
12 3.870 11.196
Diğer Duran Varlıklar
3.252.557 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 3.252.557 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.502.967 85.604.344
TOPLAM VARLIKLAR
90.448.082 100.529.319
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 52.196.316 54.864.828
Ticari Borçlar
1.275.936 1.149.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 119.401 50.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.156.535 1.099.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 123.323 110.119
Diğer Borçlar
50.826 267.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 50.826 267.272
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 113.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 113.710
ARA TOPLAM
53.646.401 56.505.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.646.401 56.505.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.428 267.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 318.428 267.314
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.428 267.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.964.829 56.773.153
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.483.253 43.756.166
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 17.387.075 15.659.764
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.272.913 1.727.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.483.253 43.756.166
TOPLAM KAYNAKLAR
90.448.082 100.529.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 10.088.122 13.679.119 8.579.703 802.661
Satışların Maliyeti
19 -9.466.049 -8.630.529 -9.363.637 -3.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
622.073 5.048.590 -783.934 798.898
BRÜT KAR (ZARAR)
622.073 5.048.590 -783.934 798.898
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -1.833.202 -1.576.749 -661.631 -594.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 829.253 2.925.672 193.210 989.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -89.734 -37.217 961.037 -15.087
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-471.610 6.360.296 -291.318 1.178.977
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-471.610 6.360.296 -291.318 1.178.977
Finansman Giderleri
23 -6.801.303 -9.264.114 -2.408.633 -3.903.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,30623000 -0,12227000 -0,11368000 -0,11472000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794910
BIST