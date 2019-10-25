***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 13.273.774 2.385.990 0 42.028.855 0 42.028.855Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.385.990 -2.385.990 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.903.818 0 -2.903.818 0 -2.903.818Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 -2.903.818 0 39.125.037 0 39.125.037Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 15.659.764 1.727.311 0 43.756.166 0 43.756.166Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.727.311 -1.727.311 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.272.913 0 -7.272.913 0 -7.272.913Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.272.913 0 36.483.253 0 36.483.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.923.065 1.281.309Dönem Karı (Zararı)-7.272.913 -2.903.818Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.272.913 -2.903.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.272.779 3.175.444Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 15.156 16.343Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.114 26.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 51.114 26.040Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.296.220 5.980.918Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -505.083 -2.688.664Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.801.303 8.669.582Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 400.580Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-50.748 -45.326Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11,22 -84.266 -64.317Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 33.518 18.991Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler961.037 -3.203.111Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler961.037 -3.203.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.244.959 -1.572.644Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.693 -54.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.905 -8.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.212 -46.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.494 -29.458İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.494 -29.458Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 200.770 -2.252.752Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.026 222.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,26 69.321 15.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 56.705 207.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 13.204 30.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-216.446 40.697İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -216.446 40.697Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -113.710 71.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.275.302 398.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 4.275.302 398.402Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.244.825 -1.301.018Alınan Faiz678.240 2.582.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.345.852 -980.828Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 1.720.000 300.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.962.963 11.111.111Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -13.938.217 -12.391.939Verilen Nakit Avans ve Borçlar-90.598 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar14 -90.598 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.448.161 -9.747.943Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.013.408Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.013.408Ödenen Faiz7 -9.469.815 -6.615.531Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.654 -119.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.870.948 -9.447.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.870.948 -9.447.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.512.087 26.315.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.641.139 16.868.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.671.260 12.737.019Finansal Yatırımlar0 1.753.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.753.518Ticari Alacaklar39.029 5.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 39.029 2.124İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 3.212Diğer Alacaklar23.394 16.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.394 16.900Peşin Ödenmiş Giderler211.432 412.202İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 211.432 412.202ARA TOPLAM3.945.115 14.924.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.945.115 14.924.975DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 83.232.483 78.134.000Maddi Duran Varlıklar17.927 33.083Mobilya ve Demirbaşlar12 14.057 21.887Özel Maliyetler12 3.870 11.196Diğer Duran Varlıklar3.252.557 7.437.261İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 3.252.557 7.437.261TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.502.967 85.604.344TOPLAM VARLIKLAR90.448.082 100.529.319KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 52.196.316 54.864.828Ticari Borçlar1.275.936 1.149.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 119.401 50.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.156.535 1.099.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 123.323 110.119Diğer Borçlar50.826 267.272İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 50.826 267.272Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 113.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 113.710ARA TOPLAM53.646.401 56.505.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.646.401 56.505.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar318.428 267.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 318.428 267.314TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER318.428 267.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.964.829 56.773.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.483.253 43.756.166Ödenmiş Sermaye18 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler18 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 17.387.075 15.659.764Net Dönem Karı veya Zararı-7.272.913 1.727.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.483.253 43.756.166TOPLAM KAYNAKLAR90.448.082 100.529.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 10.088.122 13.679.119 8.579.703 802.661Satışların Maliyeti19 -9.466.049 -8.630.529 -9.363.637 -3.763TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)622.073 5.048.590 -783.934 798.898BRÜT KAR (ZARAR)622.073 5.048.590 -783.934 798.898Genel Yönetim Giderleri20,21 -1.833.202 -1.576.749 -661.631 -594.078Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 829.253 2.925.672 193.210 989.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -89.734 -37.217 961.037 -15.087ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-471.610 6.360.296 -291.318 1.178.977FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-471.610 6.360.296 -291.318 1.178.977Finansman Giderleri23 -6.801.303 -9.264.114 -2.408.633 -3.903.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665DÖNEM KARI (ZARARI)-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,30623000 -0,12227000 -0,11368000 -0,11472000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.272.913 -2.903.818 -2.699.951 -2.724.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794910BIST