***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.10.2019 11:31
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07/10/2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ekinde yer alan, 100.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ekinin "Borçlanma aracına ve ihracına ilişkin esaslar" bölümünde yapılan değişikliklere onay verilmesine ilişkin talebimiz Kurul'un 10.10.2019 tarih ve 57/1319 sayılı toplantısında alınan karar ile onaylanmış olup ihraç belgesi tadil metni ile güncel ihaç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792898
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