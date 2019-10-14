***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar07/10/2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ekinde yer alan, 100.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ekinin "Borçlanma aracına ve ihracına ilişkin esaslar" bölümünde yapılan değişikliklere onay verilmesine ilişkin talebimiz Kurul'un 10.10.2019 tarih ve 57/1319 sayılı toplantısında alınan karar ile onaylanmış olup ihraç belgesi tadil metni ile güncel ihaç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792898BIST