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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.10.2019 11:16
GÜNCEL HABERLER

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.10.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02/09/2019 Tarih ve 15 Sayılı Kararına İstinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 03/10/2019 tarih ve 55/1268 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790702


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