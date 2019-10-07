***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.09.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.10.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.10.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02/09/2019 Tarih ve 15 Sayılı Kararına İstinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 03/10/2019 tarih ve 55/1268 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790702BIST