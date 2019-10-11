***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2019 16:07
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk. Revize
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.10.2020
Ek Açıklamalar
07/10/2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ekinde yer alan, 100.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ekinin "Borçlanma aracına ve ihracına ilişkin esaslar" bölümünde yapılan değişikliklere onay verilmesine ilişkin talebimiz Kurul'un 10.10.2019 tarih ve 57/1319 sayılı toplantısında alınan karar ile onaylanmış olup ihraç belgesi tadil metni ile güncel ihaç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792672
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