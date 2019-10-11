***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı Hk. RevizeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.09.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.10.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.10.2020Ek Açıklamalar07/10/2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ekinde yer alan, 100.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ekinin "Borçlanma aracına ve ihracına ilişkin esaslar" bölümünde yapılan değişikliklere onay verilmesine ilişkin talebimiz Kurul'un 10.10.2019 tarih ve 57/1319 sayılı toplantısında alınan karar ile onaylanmış olup ihraç belgesi tadil metni ile güncel ihaç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792672BIST