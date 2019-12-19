***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Uzatımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 19/12/2019 tarihli toplantısındaKayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, 135.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2019 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması amacı ileŞirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ana sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sair mevzuatın ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kuruluna bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804284BIST