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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2019 17:31
GÜNCEL HABERLER



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Uzatımı Hakkında-Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Sistemi süresine ilişkin düzletme ile sermaye ve paylar başlıklı 8. maddede yapılan düzeltmeler

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019

Ek Açıklamalar
19/12/2019 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması amacı ile Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti.
Bu kerre Yönetim kurulunun, 27/12/2019 tarihli toplantısında
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile
Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ana sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sair mevzuatın ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni_27.12.2019.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805869


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