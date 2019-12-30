***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresi Uzatımı Hakkında-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Sistemi süresine ilişkin düzletme ile sermaye ve paylar başlıklı 8. maddede yapılan düzeltmelerYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019Ek Açıklamalar19/12/2019 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması amacı ile Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti.Bu kerre Yönetim kurulunun, 27/12/2019 tarihli toplantısındaŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ileŞirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ana sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sair mevzuatın ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni_27.12.2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805869BIST