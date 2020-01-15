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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2020 15:14
GÜNCEL HABERLER



***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre Uzatımı SPK Onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 09.01.2020 tarih ve 12233903-340.08-E.392 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.
Söz konusu tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812801


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